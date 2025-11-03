Трамп тревожно ответил на вопрос о вводе войск в Нигерию

Угроза военного вмешательства США в Нигерию является частью серии заявлений президента Трампа о защите христианского населения страны от атак радикальных группировок. Ранее американский лидер приказал военному ведомству подготовить возможные меры против исламских экстремистов в Нигерии и пригрозил прекращением американской помощи стране в случае продолжения насилия в отношении христиан. Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Департамент войны готовится к действиям и готов уничтожить исламских террористов, если правительство Нигерии не защитит христиан.