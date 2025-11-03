Вучич обвинил протестующих в Сербии в контакте с американцами

«Почему протестующие разговаривали и договаривались с сотрудниками американского посольства и почему именно с ними? Им мешают Пионерский парк и “Чациленд”, потому что собранные там не разговаривают с представителями иностранных посольств», —подчеркнул глава государства.
В воскресенье днем Дияна Хрка, мать погибшего при обрушении железнодорожного вокзала в Нови-Саде 1 ноября 2024 года 27-летнего Стефана Хрка, начала голодовку перед Скупщиной в Белграде с требованием найти виновных в трагедии и провести досрочные выборы.
Вечером туда стали стекаться студенты и поддерживающие их граждане. В то же время собрались и сторонники властей в палаточном лагере «Чациленд» на площади у здания парламента.
Президент обвинил протестующих в нападении на палатки с применением пиротехники. По его словам, атаки произошли и на офисы правящей Сербской прогрессивной партии в семи населенных пунктах страны.
Как сообщил корреспондент РИА Новости, к 22:00 вечера (00:00 мск) несколько кордонов полиции разделили обе группы манифестантов.
Протестующие свистели и скандировали антиправительственные лозунги. Их оппоненты, в свою очередь, включали патриотические песни.
Через два часа у ограждения остались несколько десятков протестующих, но полиция и жандармерия не стали убирать кордон в тяжелой экипировке со щитами.
По данным МВД республики, пострадал один полицейский.