Трамп допустил участие ВС США в операции в Нигерии

Ранее Дональд Трамп заявил, что если насилие против христиан в Нигерии не прекратится, туда может зайти американский военный контингент. Он также поручил Пентагону подготовить план действий против исламских террористов в Нигерии.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше