Трамп допустил участие ВС США в операции в Нигерии

Президент США Дональд Трамп допустил что американские войска могут принять участие в операции в Нигерии. Отвечая на вопрос, могут ли вооруженные силы США быть задействованы в Нигерии, американский президент ответил: «Все может быть, могу многое представить».

Источник: Reuters

Ранее Дональд Трамп заявил, что если насилие против христиан в Нигерии не прекратится, туда может зайти американский военный контингент. Он также поручил Пентагону подготовить план действий против исламских террористов в Нигерии.

