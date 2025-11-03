WP: ХАМАС обсуждает с политическими силами Палестины управление Газой

Движение ХАМАС обсуждает с другими политическими силами Палестины вопрос об управлении сектором Газа после завершения боевых действий, сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на осведомлённые источники.
Отмечается, что дискуссии проводятся в закрытом режиме. Журналисты подчеркивают, что политические группы намерены прийти к согласию по основным элементам временной администрации в ближайшее время.
Они хотят найти консенсус перед новыми переговорами в Каире. Источники обратили внимание, что новый орган управления, обсуждаемый политическими силами, вероятно, сможет работать наравне с «мирным советом», создание которого предусмотрено планом президента США Дональда Трампа, или заменит его полностью.
Напомним, 24 октября движение ХАМАС объявило, что палестинские фракции договорились передать управление сектором Газа временному правительству, состоящему из местных технократов. Соответствующее решение было принято во время встречи в Каире.