Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WP: ХАМАС обсуждает с политическими силами Палестины управление Газой

Палестинские фракции намерены прийти к согласию по основным элементам временной администрации Газы.

Источник: Аргументы и факты

Движение ХАМАС обсуждает с другими политическими силами Палестины вопрос об управлении сектором Газа после завершения боевых действий, сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на осведомлённые источники.

Отмечается, что дискуссии проводятся в закрытом режиме. Журналисты подчеркивают, что политические группы намерены прийти к согласию по основным элементам временной администрации в ближайшее время.

Они хотят найти консенсус перед новыми переговорами в Каире. Источники обратили внимание, что новый орган управления, обсуждаемый политическими силами, вероятно, сможет работать наравне с «мирным советом», создание которого предусмотрено планом президента США Дональда Трампа, или заменит его полностью.

Напомним, 24 октября движение ХАМАС объявило, что палестинские фракции договорились передать управление сектором Газа временному правительству, состоящему из местных технократов. Соответствующее решение было принято во время встречи в Каире.

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше