Трамп сообщил, что не участвует в дискуссиях о замороженных активах России

Известно, что ЕС в настоящее время активно обсуждает, как использовать замороженные активы РФ.

Источник: Комсомольская правда

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что не участвует в обсуждениях по поводу возможного изъятия Европой замороженных российских активов.

«Я не участвую в этих обсуждениях», — кратко отметил он в беседе с журналистами.

Известно, что в октябре этого года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится, что замороженные активы России можно использовать для того, чтобы дать Украине кредит.

Также сообщалось, что Европейский Союз в настоящее время активно обсуждает, как использовать замороженные активы России. Однако это вызвало разногласия внутри альянса.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал планы ЕС по конфискации российской собственности воровством и предупредил, что все причастные страны и лица рано или поздно ответят за свои действия.

О последствиях конфискации российских активов неоднократно предупреждала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она заявляла, что никакого хаоса, которого так ждут в Европе, в России не будет — будут только жёсткие и взвешенные меры.

