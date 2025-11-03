Ричмонд
Вучич обвинил протестующих в Сербии в контактах с США

Сербский лидер заявил, что демонстранты напали на его сторонников возле здания парламента.

Источник: Аргументы и факты

Участники акций протеста возле здания сербского парламента (Скупщина) в Белграде находятся в контакте с посольством США, заявил президент Сербии Александр Вучич.

По словам главы государства, такие действия протестующих направлены против его сторонников, которые собрались в Пионерском парке и палаточном лагере, получившем название «Чациленд».

Сербский лидер также обвинил участников антиправительственной демонстрации в нападении на этот лагерь. Вучич отметил, что нарушители бросали пиротехнику и бутылки с зажигательной смесью.

«Речь идет о трусах, которые подошли к ограждению и смотрели, как бы напасть, а когда увидели подготовленный ответ, скорее-скорее разбежались, как и обычно. Они применяли фаеры, петарды, бутылки и хотели поджечь людей», — сказал президент в эфире канала TV Informer.

Глава государства уточнил, что нападения на его сторонников не стали неожиданностью. Он также призвал граждан сохранять спокойствие и порядок.

Напомним, ранее появилась информация о том, что возле Скупщины из-за действий демонстрантов пострадал полицейский. Сотрудник правопорядка получил травму голени вследствие воздействия пиротехнического устройства. Пострадавшего доставили в больницу.

