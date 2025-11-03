Трамп: В вопросе темпа урегулирования конфликта на Украине последней капли нет

Ранее Трамп заявил, что не рассматривает возможность поставки Киеву ракет Tomahawk. При этом хозяин Белого дома не исключил изменения позиции в будущем, но заверил, что в настоящее время он этого не сделает. Республиканец также исключил своё участие в обсуждении ЕС возможности конфискации активов России.