Скобей: Белоруссия готова направить миротворцев на Украину при необходимости

Белорусские миротворцы готовы разместиться на Украине, если это потребуется и будет принято решение самим главой Александром Лукашенко. Об этом заявил Алексей Скобей, начальник отдела международного военного сотрудничества и миротворческой деятельности командования сил специальных операций ВС Беларуси, в интервью телеканалу СТВ.
«Всё зависит от того, как стороны договорятся между собой. Мы всегда готовы помочь, если поступит просьба от двух сторон. Если хотят миротворцев под эгидой ООН, то надо соответствующее обращение в эту организацию с заявлением о необходимости размещения миротворческого контингента», — объяснил Скобей.
Он уточнил, что будет определяться состав стран-участниц миссии, и все решения принимаются совместно. Кроме того, он отметил, что белорусские миротворцы готовы выдвинуться в любой регион мира по приказу. Личный состав роты, в основном медицинские специалисты и офицеры штаба, уже участвовал в составе временных сил ООН в Ливане, но сейчас страна приостановила участие.
Скобей также подчеркнул, что на политическом и военном уровнях ведутся переговоры с такими странами, как Индонезия и Индия, о расширении участия Белоруссии в международных операциях по поддержанию мира и безопасности.
Напомним, в начале этого года белорусский лидер Александр Лукашенко категорически отверг эту идею. Он заявил, что не собирается отправлять миротворцев своей страны на территорию украинского конфликта.