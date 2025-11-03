Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белоруссии заявили о готовности разместить миротворцев на Украине

Начальник отдела международного военного сотрудничества и миротворческой деятельности командования Сил специальных операций ВС Белоруссии Алексей Скобей заявил в интервью телеканалу СТВ, что белорусские миротворцы будут готовы разместиться на Украине.

Соответствующие меры, по его словам, могут быть приняты, если такое решение примет глава Белоруссии Александр Лукашенко.

Это будет зависеть от того, как стороны между собой будут принимать решения. Мы готовы оказать помощь по просьбе двух сторон… Если они хотят, чтобы это было под эгидой ООН, то необходимо обратиться в данную организацию… После этого, соответственно, главой государства будет принято решение о направлении.

сказал Скобей

Весной постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов подчёркивал, что Россия выступает против европейских миротворцев на Украине.

Лукашенко тогда также отмечал, что Россия не согласится на отправку западных миротворцев на Украину.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше