В Белоруссии заявили о готовности разместить миротворцев на Украине

Соответствующие меры, по его словам, могут быть приняты, если такое решение примет глава Белоруссии Александр Лукашенко.
Это будет зависеть от того, как стороны между собой будут принимать решения. Мы готовы оказать помощь по просьбе двух сторон… Если они хотят, чтобы это было под эгидой ООН, то необходимо обратиться в данную организацию… После этого, соответственно, главой государства будет принято решение о направлении.
Весной постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов подчёркивал, что Россия выступает против европейских миротворцев на Украине.
Лукашенко тогда также отмечал, что Россия не согласится на отправку западных миротворцев на Украину.