Хегсет подарил министру обороны Вьетнама украденные американскими солдатами вещи

Министр войны США Пит Хегсет, находясь с визитом в Ханое, подарил главе вьетнамского министерства обороны Фан Ван Гангу кожаную коробку, ремень и нож.
Речь идёт о предметах, которые были украдены американскими солдатами во время войны во Вьетнаме, информирует РИА Новости.
Также сообщается, что Хегсет получил от вьетнамского коллеги букет цветов.
