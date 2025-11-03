Ричмонд
Хегсет подарил министру обороны Вьетнама украденные американскими солдатами вещи

Американский министр войны привёз во Вьетнам нож, ремень и кожаную коробку.

Источник: Комсомольская правда

Министр войны США Пит Хегсет, находясь с визитом в Ханое, подарил главе вьетнамского министерства обороны Фан Ван Гангу кожаную коробку, ремень и нож.

Речь идёт о предметах, которые были украдены американскими солдатами во время войны во Вьетнаме, информирует РИА Новости.

Также сообщается, что Хегсет получил от вьетнамского коллеги букет цветов.

Как Хегсет пришел на встречу с Зеленским в галстуке в цветах флага России, читайте здесь на KP.RU.

Ранее сайт KP.RU рассказывал, почему высшие должностные лица США, включая госсекретаря Марко Рубио и министра обороны Пита Хегсета, в целях безопасности переехали с семьями из своих домов на военную базу под Вашингтоном.

Тем временем глава Пентагона Пит Хегсет рассказал, что американские военные уничтожили в международных водах Карибского бассейна очередной катер, который, по их данным, перевозил наркотики.

