Трамп назвал Путина сильным лидером, с которым нельзя играть

«Оба жесткие, оба умные… оба очень сильные лидеры. С этими людьми нельзя играть», — сказал он.
Глава Белого дома также признал, что Россия располагает большими запасами ядерного оружия. По словам политика, он обсуждал вопрос с ней, а также с Китаем вопрос денуклеаризации.
«Я считаю, что нам следует что-то предпринять в отношении денуклеаризации, и я действительно обсуждал это и с президентом Путиным, и с председателем Си», — добавил американский лидер.
Он также вновь сообщил о планах провести ядерные испытания.
«Мы должны посмотреть, как оно работает. Причина, по которой я говорю об испытаниях в том, что Россия объявила о намерении провести тест, Северная Корея постоянно испытывает. Другие страны. Мы единственная страна, которая не проводит испытаний. Я не хочу быть единственной страной, которая не проводит испытания», — отметил глава государства.
Интервьюер напомнила ему, что Москва испытывает лишь системы доставки, но не ядерное оружие. Тем не менее Трамп выразил мнение, что Россия и Китай якобы осуществляют такие тесты, «но не говорят об этом».
В минувший четверг американский лидер заявил, что распорядился немедленно запустить процесс испытаний ядерного оружия. Свое решение он обосновал тем, что другие страны якобы делают то же самое.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет действовать по ситуации, если какая-либо страна нарушит мораторий на ядерные испытания. Он отметил, что Вашингтон не уведомлял Москву о намерениях проводить такие испытания.
При этом он задался вопросом, что именно имеет в виду Трамп, говоря о ядерных испытаниях в других странах. Если речь идет об испытаниях новейшей российской крылатой ракеты «Буревестник», то их никоим образом нельзя считать ядерными, подчеркнул пресс-секретарь. Он также выразил надежду на то, что до президента США корректно довели информацию об испытаниях как «Буревестника», так и подводного аппарата «Посейдон».
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) открыт для подписания в 1996 году. К нему присоединились 187 государств, но ратифицировали только 178, в том числе Россия. США, Китай и Израиль до сих пор этого не сделали. При этом страны, владеющие ядерным оружием, взяли на себя добровольное обязательство не проводить испытания.
В 2023-м Россия отозвала ратификацию ДВЗЯИ. Как пояснили в МИД, это связано с блокирующей позицией США, которые уже 30 лет не предпринимают никаких усилий, чтобы ратифицировать договор. Однако Москва готова вернуться к этому вопросу, как только то же самое сделает Вашингтон.