Трамп назвал Путина сильным лидером, с которым нельзя играть

При этом он задался вопросом, что именно имеет в виду Трамп, говоря о ядерных испытаниях в других странах. Если речь идет об испытаниях новейшей российской крылатой ракеты «Буревестник», то их никоим образом нельзя считать ядерными, подчеркнул пресс-секретарь. Он также выразил надежду на то, что до президента США корректно довели информацию об испытаниях как «Буревестника», так и подводного аппарата «Посейдон».