Вулин: Сербия не намерена вводить санкции против России

Сербия не предаст Россию и не введёт против неё санкции. Об этом в интервью РИА Новости заявил Александр Вулин, основатель партии «Движение социалистов», председатель наблюдательного совета «Србиягаз» и глава сербского отделения Российского исторического общества.
«Сербия слишком мала, чтобы совершить такую подлость, как введение санкций против России», — отметил экс- замглавы правительства Сербии.
По его словам, такой шаг стал бы историческим предательством, поскольку впервые в истории российских и сербских народов появилось бы поколение сербов, находящихся в конфликте с Россией. Он также напомнил, что такого никогда не происходило.
Накануне Вулин отметил, что Сербия, в отличие от стран Запада, не будет и не намерена отнимать собственность РФ.
Немногим ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова высказалась о желании ЕС украсть активы России. Она подчеркнула, что Москва непременно даст ответ. Причем такой, который окажется болезненным для Европы.