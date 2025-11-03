Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп назвал сильные качества Путина и Цзиньпина

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина как сильных и умных политиков. По его мнению, с ними нельзя играть в политические игры. Об этом он заявил в интервью американским СМИ.

Трамп предостерег от «игр» с Путиным и Си Цзиньпином.

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина как сильных и умных политиков. По его мнению, с ними нельзя играть в политические игры. Об этом он заявил в интервью американским СМИ.

«Оба жесткие, оба умные… оба очень сильные лидеры. С этими людьми нельзя играть», — сказал Трамп в интервью телеканалу CBS.

Ранее Трамп уже высказывал уверенность в способности Путина урегулировать украинский конфликт, заявляя, что российский лидер «выглядел бы великолепно», если бы ему удалось достичь мира, но одновременно предупреждал о негативных последствиях в случае отсутствия прогресса. Американский президент неоднократно отмечал, что хорошо ладит с российским лидером, хотя и выражал разочарование сложностью урегулирования украинского конфликта, который он первоначально считал одной из самых простых международных проблем для решения.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше