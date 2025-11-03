Трамп допустил отправку военных в Нигерию и воздушные удары по стране

Ранее Дональд Трамп, обвинив власти Нигерии в преследованиях христианского населения, пригрозил прекратить финансовую помощь и поручил военным разработать варианты силовой операции. В своём посте в социальной сети Truth Social он подчеркнул, что в случае продолжения насилия США немедленно прекратят помощь стране, а возможная операция «будет жёсткой, быстрой и ловкой». Нигерия сталкивается с серьёзными вызовами из-за деятельности радикальных исламистских группировок, таких как «Боко Харам», что приводит к массовым жертвам и дестабилизации обстановки.