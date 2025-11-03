Президент США Дональд Трамп рассказал, что Соединенные Штаты не планируют отправлять ракеты Tomahawk на Украину. Об этом американский лидер заявил на борту Air Force One.
На вопрос журналистов, рассматривает ли он такую возможность, Трамп ответил: «Нет, на самом деле нет».
Глава Белого дома также подчеркнул, что у него нет «какой-то последней капли» в отношениях с Россией. По его словам, и Украина, и Россия ведут борьбу, и «обоим приходится тяжело. Иногда нужно дать борьбе дойти до конца».
При этом Трамп добавил, что позиция его может со временем измениться, но «в настоящее время он этого не делает». Также он уточнил, что не участвует в обсуждениях по поводу изъятия замороженных российских активов.
Ранее Пентагон одобрил вариант передачи таких ракет Украине, однако, как сообщил CNN, окончательное решение остаётся за президентом. Минобороны уверено, что поставки Tomahawk не повредят запасам США — об этом свидетельствует положительная оценка Объединённого комитета начальников штабов, направленная в Белый дом в начале октября, перед встречей Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским.
Однако, как отмечает CNN, многие в США и Европе удивились, когда Трамп сначала сказал, что ракеты нужны самим американским вооружённым силам, а потом заявил Зеленскому, что пока не намерен передавать их Киеву. Напомним, президент США призвал Зеленского пойти навстречу и договориться с Москвой о прекращении огня. По его мнению, конфликт можно остановить на тех позициях, где сейчас находятся обе стороны. Он предложил Киеву и Москве «объявить о победе» — и дать истории решить, что будет дальше.
Сам же Зеленский быстро поддержал эту инициативу, заявив, что Украина якобы ориентируется на прочное и долгосрочное мирное урегулирование. Он подчеркнул, что предложение США может способствовать завершению конфликта.
При этом депутат Госдумы Виктор Водолацкий резко раскритиковал главаря киевского режима, охарактеризовав его как политика, который «поддакивает» Трампу для сохранения своего влияния и возможного дальнейшего побега в США. По мнению парламентария, Зеленский руководствуется скорее личными и меркантильными интересами, чем искренним желанием решить конфликт.