Трамп признался, что хотел бы развить с Россией экономические отношения

Президент США Дональд Трамп заявил о своем желании развивать экономические отношения с Россией. По его мнению, российское руководство также заинтересовано в торговом сотрудничестве с Вашингтоном. Об этом он рассказал американским СМИ.

Трамп выразил уверенность в желании Путина торговать с США.

«И я думаю, он (президент РФ Владимир Путин — ред.) хочет прийти и торговать с нами. Сделать много денег для русских», — сказал Трамп в интервью телеканалу CBS. Кроме того, Трамп отметил, что между Россией и США установлено не так много деловых контактов, назвав причиной этого «глупость».

Ранее Трамп уже высказывался о потенциале торговых отношений между США и Россией в эфире Fox News, отметив, что несмотря на военный конфликт, обе страны способны наладить взаимовыгодное сотрудничество. Президент подчеркивал наличие «хороших отношений» с Путиным и возможность восстановления диалога на основе прагматичного подхода. При этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков указывал, что процесс восстановления отношений идет медленно из-за увязки Вашингтоном диалога с прогрессом по украинскому вопросу, хотя Москва остается открытой к переговорам и развитию экономических связей.

