Трамп намерен добиваться сокращения ядерных вооружений

«У нас больше ядерного оружия, чем у любой другой страны. Думаю, нужно что-то сделать в отношении денуклеаризации», — отметил хозяин Белого дома, добавив, что США располагают ядерными силами, достаточными для многократного уничтожения цивилизации.
Трамп также подтвердил планы по возобновлению ядерных испытаний, но не стал уточнять, будут ли они включать подрыв боевых зарядов.
Соединённые Штаты проведут испытания ядерного оружия, которые будут носить субкритический характер, то есть не приведут к цепной ядерной реакции. Ранее сообщалось, что администрация Дональда Трампа инициировала рассмотрение вопроса о возобновлении ядерных испытаний, мотивируя это необходимостью поддержания паритета с другими ядерными державами. Хотя официальные комментарии относительно конкретных причин такого решения отсутствуют, источники Life.ru в Госдуме связывают этот шаг с необходимостью демонстрации стратегического потенциала США после испытаний российской крылатой ракеты «Буревестник».
