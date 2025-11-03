Трамп намерен добиваться сокращения ядерных вооружений

В интервью телеканалу CBS News, которое состоялось 2 ноября, американский лидер Дональд Трамп выразил заинтересованность в сокращении мировых запасов ядерного оружия. Республиканец сообщил, что обсуждал данную тему с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Президент США также отметил мощь американского ядерного арсенала и перспективу роста ядерных мощностей у других стран. При этом, по его словам, Иран в настоящее время не обладает ядерным оружием.