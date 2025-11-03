Россия прекратила энергетический договор с Финляндией, касающийся реки Вуокса

Помимо этого, с 4 апреля 2022 года Россия приостанавливает поставки компенсационной электроэнергии Финляндии. Это связано с односторонним отказом Хельсинки покупать российскую электроэнергию и отражает серьёзное обострение двусторонних отношений. Москва связывает эту напряжённость с вступлением Финляндии в НАТО и называет шаги Хельсинки «бессмысленными» для своей национальной безопасности, так как они усиливают военное присутствие России у границы.