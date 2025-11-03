Россия прекратила энергетический договор с Финляндией, касающийся реки Вуокса

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о приостановке действия статей 3 и 4 соглашения 1972 года с Финляндией по совместному энергетическому использованию участка реки Вуокса между Светогорской и Иматринской ГЭС.
Помимо этого, с 4 апреля 2022 года Россия приостанавливает поставки компенсационной электроэнергии Финляндии. Это связано с односторонним отказом Хельсинки покупать российскую электроэнергию и отражает серьёзное обострение двусторонних отношений. Москва связывает эту напряжённость с вступлением Финляндии в НАТО и называет шаги Хельсинки «бессмысленными» для своей национальной безопасности, так как они усиливают военное присутствие России у границы.
В ответ на обвинения Финляндии в массовом приёме российских беженцев Москва отвергает эти заявления как проявление западных двойных стандартов. Посол РФ Павел Кузнецов отметил, что нынешние отношения между странами фактически разрушены, а спад сотрудничества невидан даже со времён до Второй мировой. Он сравнил ситуацию с возвращением «нового железного занавеса».
Ранее Москва заявляла, что готова восстановить отношения с Финляндией, если Хельсинки останется нейтральным в украинском конфликте — такую позицию озвучил первый зампредседателя комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в ответ на высказывания президента Финляндии Александра Стубба.
По словам сенатора, в последнее время Хельсинки все чаще занимают откровенно русофобские позиции. Поэтому для восстановления отношений, в первую очередь, нужно изменить риторику.
Кроме того, зампред Совбеза Дмитрий Медведев напомнил, что Финляндия «должна» России репарации за ущерб во Второй мировой, и Москва вправе их потребовать. Политик также отметил, что Финляндия после вступления в НАТО попирает ранее подписанные договоренности об оборонных статьях Парижского мирного договора 1947 года.