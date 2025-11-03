Трамп подтвердил планы США провести ядерные испытания

Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что США проведут ядерные испытания, при этом он не ответил на просьбу уточнить, идёт ли речь о подрыве боезарядов.
«Я говорю, что мы будем тестировать ядерное оружие, как и другие страны», — сказал глава Белого дома в интервью телеканалу CBS News.
По его словам, США необходимо «увидеть, как работает» ядерное оружие. Президент также обвинил КНДР в том, что Пхеньян будто бы «постоянно испытывает» такие средства.
Кроме того, американский лидер заявил, что выступает за сокращение ядерных вооружений. Он утверждает, что обсуждал эту тему с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.
«Ну, у нас (у США — прим. ред.) больше ядерного оружия, чем у любой другой страны. И полагаю, что мы должны что-то сделать в отношении денуклеаризации», — добавил Трамп.
Напомним, 30 октября президент США сообщил, что отдал приказ Пентагону немедленно начать испытания ядерного оружия. Позже Трамп рассказал, когда назовет время и место этих манёвров. Министр энергетики США Крис Райт уточнил, что испытания будут субкритическими.