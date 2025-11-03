Трамп подтвердил, что США будут проводить ядерные испытания

Трамп заявил, что США нуждаются в таких испытаниях «для того, чтобы увидеть, как оно работает». По его словам, «Россия объявила, что проведет испытание», а КНДР «постоянно испытывает» ядерное оружие. «Я не хочу, чтобы мы были единственной страной, которая не испытывает», — сказал президент США.