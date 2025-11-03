Ричмонд
Трамп подтвердил, что США будут проводить ядерные испытания

Президент США Дональд Трамп подтвердил в интервью телеканалу CBS News, что Соединенные Штаты будут проводить ядерные испытания, но отказался прямо уточнить, имеются ли в виду подрывы боезарядов.

Источник: Reuters

Трамп заявил, что США нуждаются в таких испытаниях «для того, чтобы увидеть, как оно работает». По его словам, «Россия объявила, что проведет испытание», а КНДР «постоянно испытывает» ядерное оружие. «Я не хочу, чтобы мы были единственной страной, которая не испытывает», — сказал президент США.

Отвечая на уточняющий вопрос, означает ли это возобновление подрывов боезарядов после 30-летнего перерыва, Дональд Трамп повторил: «Мы будем тестировать ядерное оружие, как и другие страны».

Решение о возобновлении ядерных испытаний Трамп огласил 29 октября, но администрация до сих пор не пояснила, идет ли речь о взрывных испытаниях.

