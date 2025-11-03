Трамп заявил о завершении правления Мадуро

Кроме того, хозяин Белого дома отказался подтверждать или опровергать сообщения о возможных ударах по территории Венесуэлы. Он отметил, что не видит признаков того, что США движутся к военному конфликту. В ответ на вопросы о передислокации авианосца Gerald Ford в Карибское море республиканец сказал, что не обсуждает подобные вопросы с журналистами.