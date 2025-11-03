Песков рассказал о подготовке к прямой линии с Путиным

Подготовка к прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным уже стартовала и активно ведётся, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
«Идёт полным ходом», — уточнил представитель Кремля, слова которого приводит ТАСС.
Он назвал эту работу «сложным процессом». Начать подготовку к мероприятию Путин поручил ещё в сентябре.
Напомним, в прошлом году прямая линия, совмещённая с большой пресс-конференцией президента РФ, проходила 19 декабря. Продолжительность мероприятия составила 4,5 часа.