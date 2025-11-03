Трамп охарактеризовал положение дел в королевской семье Британии как ужасное

Тем временем, в Британии расщедрились на пособие для принца Эндрю, лишённого титулов. Выплата будет значительно превышать текущую военную пенсию Эндрю Маунтбеттен-Виндзора в размере 20 тысяч фунтов стерлингов и будет осуществляться из личных средств Карла III. Дополнительно экс-принц получит шестизначную сумму на переезд из королевской резиденции Royal Lodge в поместье Сандрингем. Ранее король Великобритании Карл III инициировал процедуру лишения своего младшего брата, принца Эндрю, почётных титулов и права на проживание в королевской резиденции. Данное решение обусловлено связями принца Эндрю с покойным Джеффри Эпштейном, а также нарушениями финансового характера, допущенными при управлении имуществом Royal Lodge.