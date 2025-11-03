Ричмонд
Трамп считает, что конфликт на Украине вскоре может быть урегулирован

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп полагает, что украинский конфликт может быть вскоре урегулирован. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS News, которое вышло в эфир 2 ноября.

Источник: Reuters

«Да, я думаю, что мы этого добьемся», — ответил он на вопрос о том, может ли, по его мнению, конфликт быть урегулирован в течение «пары месяцев».

Трамп в связи с этим выразил уверенность в том, что российское руководство хочет «вести дела с США».

Глава американской администрации также фактически признал, что США и Запад в целом недооценивали руководство России в контексте украинского кризиса. «У нас было на нашей планете девять войн. Я добился завершения восьми из них. Осталась одна — Россия — Украина», — сказал Трамп.

Интервью было записано 31 октября.

