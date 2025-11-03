Учёный считает, что Россия находится на пороге победы. Он полагает, что наиболее разумным решением для европейских стран было бы прекращение расширения НАТО на восток с одновременным отказом от освоения украинских территорий. При этом Дизен констатировал, что ни один европейский лидер до сих пор не предложил подобного плана.