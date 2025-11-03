Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что Путин и Си Цзиньпин — умные лидеры, с которыми нельзя играть

Президенты России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин — сильные и умные политики, с которыми не стоит вступать в конфронтацию. Такое мнение высказал американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS.

По словам республиканца, оба лидера обладают жёстким характером, высоким интеллектом и мощным влиянием. Он подчеркнул, что игнорировать этих людей и их интересы — опасная стратегия. Глава Белого дома отметил, что Россия обладает значительным ядерным арсеналом. По словам Трампа, он обсуждал вопрос денуклеаризации как с Россией, так и с Китаем.

«Оба жёсткие, оба умные, оба очень сильные лидеры. С этими людьми нельзя играть», — сказал президент США.

Ранее Трамп исключил возможность передачи Украине крылатых ракет Tomahawk. Во время общения с журналистами на борту самолёта, следовавшего из Флориды в Вашингтон, он опроверг планы о поставках данного вооружения Киеву. При этом хозяин Белого дома не исключил изменения позиции в будущем, но заверил, что в настоящее время он этого не сделает.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше