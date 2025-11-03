Трамп заявил, что Путин и Си Цзиньпин — умные лидеры, с которыми нельзя играть

Ранее Трамп исключил возможность передачи Украине крылатых ракет Tomahawk. Во время общения с журналистами на борту самолёта, следовавшего из Флориды в Вашингтон, он опроверг планы о поставках данного вооружения Киеву. При этом хозяин Белого дома не исключил изменения позиции в будущем, но заверил, что в настоящее время он этого не сделает.