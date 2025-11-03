Евросоюз закупает больше российских сладостей: поставки увеличились на 6%

Уточняется, что за январь-август поставки сладостей из России в ЕС выросли на 6% по сравнению с прошлым годом, достигнув 13,5 миллиона евро. В частности, европейцы закупили шоколада и изделий из него на 6,9 миллиона евро (+5%), хлебобулочных изделий — на 4,6 миллиона (+8%) и сладостей из сахара — на 2 миллиона (+5%).