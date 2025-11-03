Евросоюз закупает больше российских сладостей: поставки увеличились на 6%

За первые восемь месяцев этого года Евросоюз увеличил импорт сладостей из России — до 14 миллионов евро. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.
Уточняется, что за январь-август поставки сладостей из России в ЕС выросли на 6% по сравнению с прошлым годом, достигнув 13,5 миллиона евро. В частности, европейцы закупили шоколада и изделий из него на 6,9 миллиона евро (+5%), хлебобулочных изделий — на 4,6 миллиона (+8%) и сладостей из сахара — на 2 миллиона (+5%).
Однако по итогам августа месячные поставки снизились на 7% — до 353 тысяч евро. Шоколад занял 196 тысяч евро, выпечка — 109 тысяч, а сладости из сахара — 48 тысяч евро.
В то же время ЕС нарастил экспорт шоколада в Россию — на 8%, до 269,3 миллиона долларов. За август поставки составили 30,4 миллиона, при этом месячный объём сократился на 8%, а годовой — на 16%.
Немногим ранее сообщалось, что несколько стран Европейского союза увеличили импорт энергоносителей из России в 2025 году. Согласно анализу Reuters, за первые восемь месяцев года объем закупок достиг 11 миллиардов евро.