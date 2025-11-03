Ричмонд
Ужасная ситуация: Трамп высказался о королевской семье Великобритании

Трамп назвал ужасной ситуацию в британской королевской семье.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп высказался по поводу ситуации в британской королевской семье, назвав её «ужасной». Этой темы он коснулся во время общения с журналистами.

«Это ужасная вещь, которая случилась с семьей», — сказал американский лидер, комментируя решение короля Великобритании Карла III лишить титулов своего брата, принца Эндрю.

Напомним, принц Эндрю лишён всех званий, титулов, орденов и пэрства, включая титул принца, который был дан ему при рождении. Отныне уже бывший герцог Йоркский будет носить имя Эндрю Маунтбеттен Виндзор. Придется ему позабыть и об обращении «Ваше Королевское Высочество». Также он больше не имеет права жить в королевской резиденции Royal Lodge в Виндзоре.

Причиной стал скандал с обнародованием информации о связи члена королевской семьи с финансистом-педофилом Эпштейном. Кроме того, американка Вирджиния Джуффре обвинила принца Эндрю в сексуальном насилии, совершённом в то время, когда она была несовершеннолетней.

В то же время британский историк Эндрю Лауни, специализирующийся на королевской семье, заявил, что у экс-принца отсутствуют моральные принципы. По словам эксперта, Эндрю использовал свое служебное положение для личного обогащения и знакомств с женщинами.

