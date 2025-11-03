Ужасная ситуация: Трамп высказался о королевской семье Великобритании

Напомним, принц Эндрю лишён всех званий, титулов, орденов и пэрства, включая титул принца, который был дан ему при рождении. Отныне уже бывший герцог Йоркский будет носить имя Эндрю Маунтбеттен Виндзор. Придется ему позабыть и об обращении «Ваше Королевское Высочество». Также он больше не имеет права жить в королевской резиденции Royal Lodge в Виндзоре.