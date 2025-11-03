Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что добьётся прекращения конфликта на Украине за пару месяцев

Американский лидер Дональд Трамп вновь заявил о том, что ему удастся добиться прекращения конфликта на Украине. Соответствующее заявление республиканец сделал во время общения с телеканалом CBS.

Источник: Life.ru

В ходе интервью у хозяина Белого дома спросили, считает ли он, что сможет достичь мирного урегулирования на Украине за пару месяцев.

«Я думаю, что мы с этим справимся, да», — ответил президент США.

До этого Дональд Трамп заявил, что в вопросе темпов урегулирования на Украине для его терпения «последней капли» не существует. Таким образом глава государства ответил на вопрос журналистов о том, какие действия стали бы для него признаком неготовности России к урегулированию. Также президент США заявил, что не рассматривает возможность поставки Киеву ракет Tomahawk. При этом хозяин Белого дома не исключил изменения позиции в будущем, но заверил, что в настоящее время он этого не сделает.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше