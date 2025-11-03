Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дональд Трамп утверждает, что в мире происходят подземные ядерные испытания

Трамп также отметил, что США будут продолжать свои ядерные испытания.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп рассказал, что ядерные державы будто бы проводят испытания глубоко под землей, где взрыв ощущается на поверхности лишь в виде слабой вибрации. Об это он заявил в интервью телеканалу CBS.

«Они проводят испытания глубоко под землей, чтобы люди не знали, что происходит. Чувствуется только небольшая вибрация», — пояснил Трамп.

Президент также отметил, что США будут продолжать свои ядерные испытания, потому что это «имеет смысл».

«Вы делаете ядерное оружие, а затем его не испытываете. Как вы это сделаете? Как поймете, что оно работает?», — спросил американский лидер.

Хотя он не привёл конкретных доказательств, Трамп уверен, что подобные испытания якобы проводят Россия, Китай и Северная Корея. При этом он подчеркнул, что именно у США «самое лучшее ядерное оружие».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва рассчитывает, что информация о тестах «Буревестника» и «Посейдона» была передана Трампу правильно. И отметил, что эти испытания нельзя в любом случае считать ядерными.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше