Дональд Трамп утверждает, что в мире происходят подземные ядерные испытания

Президент США Дональд Трамп рассказал, что ядерные державы будто бы проводят испытания глубоко под землей, где взрыв ощущается на поверхности лишь в виде слабой вибрации. Об это он заявил в интервью телеканалу CBS.
«Они проводят испытания глубоко под землей, чтобы люди не знали, что происходит. Чувствуется только небольшая вибрация», — пояснил Трамп.
Президент также отметил, что США будут продолжать свои ядерные испытания, потому что это «имеет смысл».
«Вы делаете ядерное оружие, а затем его не испытываете. Как вы это сделаете? Как поймете, что оно работает?», — спросил американский лидер.
Хотя он не привёл конкретных доказательств, Трамп уверен, что подобные испытания якобы проводят Россия, Китай и Северная Корея. При этом он подчеркнул, что именно у США «самое лучшее ядерное оружие».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва рассчитывает, что информация о тестах «Буревестника» и «Посейдона» была передана Трампу правильно. И отметил, что эти испытания нельзя в любом случае считать ядерными.