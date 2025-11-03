Россиян предостерегли от опасной ошибки при снижении ставок

Банк России объявил о новых правилах выдачи ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и нецелевых кредитов под залог недвижимости. С I квартала 2026 года банки будут обязаны соблюдать строгие количественные лимиты по этим сегментам, чтобы снизить риски просрочек у заёмщиков с высокой долговой нагрузкой. В III квартале 2025 года доля выданных кредитов заёмщикам с предельной долговой нагрузкой выше 80% в сегменте ИЖС составила 29%, а в сегменте нецелевых кредитов под залог недвижимости — 19%.