В Уфе переименовано одно из городских управлений

МУП «Управление инфраструктурой транспорта» Уфы переименовано в муниципальное унитарное предприятие «Уфимский городской электротранспорт» (сокращенное наименование — МУП УфаГЭТ). Об этом сообщает администрация города.

Источник: Reuters

Уточняется, что смена названия никак не отразится на целях работы предприятия. МУП УфаГЭТ также будет осуществлять регулярные перевозки пассажиров городским электротранспортом.

Ранее сообщалось, какое будущее ждет трамвай и троллейбус Уфы.