В Уфе переименовано одно из городских управлений

Уточняется, что смена названия никак не отразится на целях работы предприятия. МУП УфаГЭТ также будет осуществлять регулярные перевозки пассажиров городским электротранспортом.
Ранее сообщалось, какое будущее ждет трамвай и троллейбус Уфы.
МУП «Управление инфраструктурой транспорта» Уфы переименовано в муниципальное унитарное предприятие «Уфимский городской электротранспорт» (сокращенное наименование — МУП УфаГЭТ). Об этом сообщает администрация города.
