Риттер: «Буревестник» и «Посейдон» в будущем сделают мир стабильнее

«В долгосрочной перспективе эти системы из-за самого факта своего существования могут в самом деле привнести некую стабильность в обсуждения, поскольку в будущих дискуссиях о контроле над вооружениями надо будет иметь их в виду и отталкиваться от действительности, а не теории», — отметил Риттер, добавив, что в краткосрочной перспективе возможна дестабилизация.