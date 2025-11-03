Риттер: «Буревестник» и «Посейдон» в будущем сделают мир стабильнее

Бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью РИА Новости поделился своим взглядом на стратегическое значение российских систем «Буревестник» и «Посейдон». По его словам, само существование этих вооружений заставляет участников международных переговоров учитывать новую реальность.
«В долгосрочной перспективе эти системы из-за самого факта своего существования могут в самом деле привнести некую стабильность в обсуждения, поскольку в будущих дискуссиях о контроле над вооружениями надо будет иметь их в виду и отталкиваться от действительности, а не теории», — отметил Риттер, добавив, что в краткосрочной перспективе возможна дестабилизация.
Он также подчеркнул, что у США есть своё представление о структуре контроля над ядерным оружием, но появление новых российских систем изменяет эту картину. Риттер отметил, что ранее подобные технологии считались непрактичными и слишком радиоактивными, однако Россия сумела преодолеть технические трудности и создать эффективные ядерные силовые установки.
«Я считаю, что российское руководство не тратило бы ресурсы на пропаганду. И раз Россия создала эти вооружения, то в российских учреждениях добились успехов, сделавших это оружие практичным», — подчеркнул он.
Напомним, что 26 октября президент РФ Владимир Путин объявил о завершении испытаний крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой, которая способна летать на беспрецедентные дистанции. Российский лидер назвал испытания «Посейдона» огромным успехом.