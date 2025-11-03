Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мишустин прилетел в Китай на переговоры

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Китай с двухдневным официальным визитом. Об этом пишут РИА Новости.

Самолет Мишустина приземлился в аэропорту города Ханчжоу.

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Китай с двухдневным официальным визитом. Об этом пишут РИА Новости.

«Самолет председателя правительства приземлился в аэропорту города Ханчжоу», — сказано в сообщении агентства. Уточняется, что первый день визита будет посвящен 30-й регулярной встрече глав правительств двух стран, в рамках которой Мишустин проведет переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

В сообщении также добавили, что второй день пребывания пройдет в столице Китая, где Мишустин встретится с лидером КНР Си Цзиньпином. В рамках запланированных переговоров стороны намерены обсудить ключевые вопросы развития российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

Отмечается, что основной акцент будет сделан на расширении торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, а также на развитии совместных инициатив в области энергетики, промышленного производства, аграрного сектора, образовательной сферы и других направлениях. Помимо этого, по завершении переговоров ожидается подписание совместного коммюнике и нескольких двусторонних документов между Россией и Китаем.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше