Corriere della Sera: три страны ЕС выступили против использования активов РФ

Три страны ЕС заблокировали план использовать замороженные российские активы в пользу Киева. Речь идёт о Франции, Италии и Бельгии.
«Италия и Франция не поддерживают передачу замороженных российских средств Украине: вероятно, правительства обеих стран обеспокоены своими финансовыми обязательствами, если международный суд признает возможные претензии Москвы законными», — информирует издание Corriere della Sera, отметив, что Бельгия выступает против изъятия активов РФ по той же причине.
Ранее западные аналитики обнародовали прогноз, согласно которому в случае изъятия российских активов последствия для Запада станут разрушительными как в финансовой, так и в политической сфере.
Тем временем Европа впервые без разрешения США разморозила российские активы.