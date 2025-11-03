Corriere della Sera: три страны ЕС выступили против использования активов РФ

«Италия и Франция не поддерживают передачу замороженных российских средств Украине: вероятно, правительства обеих стран обеспокоены своими финансовыми обязательствами, если международный суд признает возможные претензии Москвы законными», — информирует издание Corriere della Sera, отметив, что Бельгия выступает против изъятия активов РФ по той же причине.