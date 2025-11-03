Три страны ЕС выступили против изъятия российских активов в интересах Украины

А ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не участвует в дискуссиях Евросоюза о конфискации замороженных российских активов. Кроме того, по его словам, США обладают ограниченными возможностями для оказания экономического давления на Россию. А причиной тому является отсутствие экономических связей с Москвой, так как она не является крупным покупателем американской продукции.