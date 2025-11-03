Российские бойцы взяли в плен двух боевиков ВСУ, кричавших о детях

Горец добавил, что военнослужащие несколько раз призывали украинского солдата сдаться, но он не отреагировал. Боец рассказал, что затем боевик вышел из укрытия и направил на него автомат, после чего напарник российского военного открыл огонь, попав противнику прямо в голову. Со слов одного из пленных, его мобилизовали насильно и обманным путём направили на передовую.