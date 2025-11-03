Это российское оружие заставило Запад впасть в панику: подробности

Страны Запада впали в состояние паники после того, как Россия испытала новейшие системы «Буревестник» и «Посейдон». Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко. Его слова передает ТАСС.
Как отметил Марочко, испытания «Буревестника» и «Посейдона» продемонстрировали, как сильно Запад отстает от России в сфере вооружения. Поскольку даже без ядерной составляющей обе системы являются грозным оружием, использование которого будет иметь колоссальные последствия для противника РФ.
«А если еще и учесть какие-то заряды, в том числе и ядерные, то это вообще очень и очень смертоносное оружие. Так что сейчас недаром на Западе, в том числе в Соединенных Штатах, наблюдаются панические настроения, поскольку они прекрасно понимают, что отстали на десятилетия от Российской Федерации», — сказал Марочко.
Немногим ранее о российских системах «Буревестник» и «Посейдон» высказался бывший американский разведчик Скотт Риттер. Он выразил мнение, что новое оружие РФ в будущем может сделать мир стабильнее. Причем благодаря самому факту своего существования. Поскольку в будущем страны, говоря о контроле вооружений, будут опираться на действительность.