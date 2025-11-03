Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мишустин прибыл с визитом в Китай

В КНР глава российского правительства проведёт встречи с Си Цзиньпином и Ли Цяном.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл с официальным визитом в КНР, самолет с российской делегацией сел в аэропорту города Ханчжоу​​​.

Поездка главы правительства в Китай продлится два дня. 3 ноября Мишустин встретится с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

Второй день визита глава российского правительства проведёт в Пекине, где состоятся его переговоры с председателем Китая Си Цзиньпином.

Участники встречи обсудят вопросы укрепления российско-китайских отношений. Первостепенное внимание будет уделяться развитию торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, поддержке совместных инициатив в энергетике, сельском хозяйстве и образовании.

Стороны планируют выпустить совместное коммюнике и подписать ряд соглашений.

Напомним, 1 ноября в Пекин с рабочим визитом прибыл первый вице-премьер России Денис Мантуров. Также сообщалось о проведении 12-го заседания межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент РФ Владимир Путин и Си Цзиньпин поддерживают постоянный контакт. При этом он не стал уточнять, планирует ли российский лидер передать председателю Китая послание через Михаила Мишустина.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше