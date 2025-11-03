Мишустин прибыл с визитом в Китай

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент РФ Владимир Путин и Си Цзиньпин поддерживают постоянный контакт. При этом он не стал уточнять, планирует ли российский лидер передать председателю Китая послание через Михаила Мишустина.