Мишустин прибыл с визитом в Китай

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл с официальным визитом в КНР, самолет с российской делегацией сел в аэропорту города Ханчжоу.
Поездка главы правительства в Китай продлится два дня. 3 ноября Мишустин встретится с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.
Второй день визита глава российского правительства проведёт в Пекине, где состоятся его переговоры с председателем Китая Си Цзиньпином.
Участники встречи обсудят вопросы укрепления российско-китайских отношений. Первостепенное внимание будет уделяться развитию торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, поддержке совместных инициатив в энергетике, сельском хозяйстве и образовании.
Стороны планируют выпустить совместное коммюнике и подписать ряд соглашений.
Напомним, 1 ноября в Пекин с рабочим визитом прибыл первый вице-премьер России Денис Мантуров. Также сообщалось о проведении 12-го заседания межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент РФ Владимир Путин и Си Цзиньпин поддерживают постоянный контакт. При этом он не стал уточнять, планирует ли российский лидер передать председателю Китая послание через Михаила Мишустина.