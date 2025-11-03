Новая российская ракета «Буревестник» должна охладить горячие головы на Западе

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что США не имеют средств для противодействия новейшей российской ракете «Буревестник». По его словам, для защиты потребовалось бы создать совершенно новую систему ПРО с круговым покрытием, однако ни концепции, ни ресурсов для этого у Штатов нет. Эксперт подчеркнул, что маневренность «Буревестника» и скрытный подводный запуск новейшего аппарата «Посейдон» сводят на нет эффективность американской системы ПРО «Золотой купол».