Мишустин прибыл в Китай с двухдневным визитом

В ходе визита запланированы встречи Мишустина с премьером Госсовета КНР Ли Цяном и председателем КНР Си Цзиньпином. На переговорах стороны намерены обсудить укрепление российско-китайского партнерства и стратегического взаимодействия, уделяя особое внимание развитию двусторонней торговли, а также продвижению проектов в сферах энергетики и сельского хозяйства.