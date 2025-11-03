Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мишустин прибыл в Китай с двухдневным визитом

Председатель правительства России Михаил Мишустин прибыл в Китай с двухдневным визитом. Его самолет приземлился в городе Ханчжоу, сообщает «РИА Новости».

Источник: РИА "Новости"

В ходе визита запланированы встречи Мишустина с премьером Госсовета КНР Ли Цяном и председателем КНР Си Цзиньпином. На переговорах стороны намерены обсудить укрепление российско-китайского партнерства и стратегического взаимодействия, уделяя особое внимание развитию двусторонней торговли, а также продвижению проектов в сферах энергетики и сельского хозяйства.

По итогам визита ожидается подписание совместного коммюнике и ряда двусторонних документов. В 2024 году Ли Цян посещал Москву, и тогда стороны договорились о бесперебойном функционировании каналов расчетов в торговле.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше