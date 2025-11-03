Видеовопросы к прямой линии с Главой Башкирии примут до 19:00 10 ноября

11 ноября в 19:00 Глава Башкортостана Радий Хабиров в прямом эфире телеканалов БСТ, «Россия 24», «Башкортостан 24», «Вся Уфа», «Салям», UTV и радиостанции «Юлдаш», а также в социальных сетях ответит на актуальные вопросы жителей республики.
Задать текстовый или видеовопрос руководителю региона можно несколькими способами: в специальном разделе на сайте Главы Башкортостана, через чат-бот в национальном мессенджере MAX, через чат-бот в Telegram, с помощью чат-бота «ВКонтакте», через чат-бот в «Одноклассниках»;
➖ через сервис «Госуслуги. Решаем вместе».
Видеовопросы можно направить до 19:00 10 ноября. При их записи важно соблюдать рекомендации к съёмке.
Напомним, в 2024 году поступило почти 9 тысяч обращений от жителей республики и больше половины из них во время прямого эфира.