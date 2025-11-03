Глава МИД Беларуси заявил, что страны Балтии для ЕС являются тупиковым элементом

— Если с нами все пространство до Филиппин, то с ними (речь идет про страны Балтии. — Ред.) совершенно маленький клочок земли под названием Европейский союз… Для всего Европейского союза наши балтийские соседи являются тупиковым элементом, — подчеркнул глава МИД Беларуси.