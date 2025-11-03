Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МИД Беларуси заявил, что страны Балтии для ЕС являются тупиковым элементом

Глава МИД Беларуси Рыженков: страны Балтии для всего ЕС являются тупиковым элементом.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков в эфире «Первого информационного телеканала» заявил, что страны Балтии для ЕС являются тупиковым элементом.

— Если с нами все пространство до Филиппин, то с ними (речь идет про страны Балтии. — Ред.) совершенно маленький клочок земли под названием Европейский союз… Для всего Европейского союза наши балтийские соседи являются тупиковым элементом, — подчеркнул глава МИД Беларуси.

Рыженков пояснил: если не будет перемычки (подразумевается открытая граница) на общую Евразию, то они никому не нужны и неинтересны.

— То есть это такое периферийное развитие, которое будет характеризоваться стагнацией и демографической пропастью, — добавил министр иностранных дел.

Ранее глава МИД отреагировал на закрытие Литвой границы с Беларусью: «Какие-то провокации».

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, кто перебрасывал из Беларуси в Литву сигареты на метеозондах: «Наладили этот бизнес».

А еще Госпогранкомитет Беларуси раскрыл случаи выявления нарушений с метеозондами на границе.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше