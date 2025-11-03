Глава МИД Беларуси заявил, что страны Балтии для ЕС являются тупиковым элементом

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков в эфире «Первого информационного телеканала» заявил, что страны Балтии для ЕС являются тупиковым элементом.
— Если с нами все пространство до Филиппин, то с ними (речь идет про страны Балтии. — Ред.) совершенно маленький клочок земли под названием Европейский союз… Для всего Европейского союза наши балтийские соседи являются тупиковым элементом, — подчеркнул глава МИД Беларуси.
Рыженков пояснил: если не будет перемычки (подразумевается открытая граница) на общую Евразию, то они никому не нужны и неинтересны.
— То есть это такое периферийное развитие, которое будет характеризоваться стагнацией и демографической пропастью, — добавил министр иностранных дел.
