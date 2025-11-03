Самые известные и смешные афоризмы Виктора Черномырдина о политике, экономике и общественной жизни

Пост Черномырдин занимал шесть лет, в 1998 году его правительство было отправлено в отставку. После ухода с поста премьера он стал спецпредставителем президента по вопросам СНГ, а в 2001 году был назначен послом России на Украине. В 2009 году правительство Украины предупредило Виктора Черномырдина о риске быть объявленным персоной нон-грата из-за недипломатичных высказываний, на что посол отреагировал: «Напугали бабу туфлями с высоким каблуком».