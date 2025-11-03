Самые известные и смешные афоризмы Виктора Черномырдина о политике, экономике и общественной жизни

Пятнадцать лет назад, 3 ноября 2010 года, ушел из жизни известный государственный деятель Виктор Черномырдин. В российской системе власти он занимал разные должности — был председателем правительства РФ, исполняющим обязанности президента, послом России на Украине. Но особенно он запомнился россиянам своими искрометными фразами. «Газета.Ru» собрала самые запоминающиеся высказывания политика, которые ушли в народ и используются до сих пор.
Что такое «черномырдинки».
Высказывания Виктора Черномырдина, ставшие афоризмами, в народе прозвали «черномырдинками». С именем государственного деятеля сейчас связывают «новояз» в политике. Руководители советской закалки общались с гражданами и журналистами в основном клишированными фразами и канцеляризмами, поэтому речевые обороты Черномырдина звучали свежо и нетривиально. А что он имел в виду, мог понять любой житель России. Виктора Черномырдина прозвали «народным политиком», ведь он мог выразиться остроумно и точно, хотя порой и косноязычно или слишком смело для публичного человека.
Иногда цитаты Черномырдина приписывают другим политикам, и наоборот. Одним из самых известных является выражение ~ «Хотели как лучше, а получилось как всегда»~. Черномырдин произнес его 6 августа 1993 года, комментируя денежную реформу. Но некоторые специалисты считают, что родоначальником крылатой фразы был вовсе не премьер-министр.
По версии авторов книги «Архив русской финансово-банковской революции», эти слова первым произнес экс-председатель правительства СССР Валентин Павлов. Согласно другой теории, фраза появилась в «Дневниках разных лет» П. А. Кропоткина, где революционер такими словами характеризовал отношения государства и общества. Некоторые приписывают известную цитату лидеру Польской объединенной рабочей партии Эдварду Гереку. А поклонники журнала «Советский экран» утверждают, что в конце 1980-х годов такой подзаголовок был у статьи режиссера Михаила Левитина. Кем бы ни был настоящий автор цитаты, в обиходе россиян она уже давно прижилась и ассоциируется именно с Черномырдиным.
Сам Виктор Степанович признавал, что не всегда говорит складно. «Ну и что? Зато доходчиво. Сказал — и сразу все понимают. Ну это мой, может быть, стиль. Может, я не хочу сказать, что самый правильный, но очень понятный и доходчивый. А это нужно сейчас», — утверждал он.
60 ярких цитат Виктора Черномырдина.
* Нам нужен рынок, а не базар!
* Когда трудно, мы всегда протянем то, что надо.
* Хотят нас разозлить? Не надо, не будите в нас зверя!
* Мы не можем идти вперед с головой, повернутой назад или вбок. Не получится!
* Джентльмены дважды не договариваются.
* Курс, он у нас один — правильный.
* Ну кто меня может заменить? Убью сразу.
* Нам никто не мешает перевыполнить наши законы.
* Правительство — это не тот орган, где, как говорят, можно только языком.
У кого руки чешутся? У кого чешутся — чешите в другом месте!
* Надо контролировать, кому давать, а кому не давать. Почему мы вдруг решили, что каждый может иметь?
* Мы продолжаем то, что мы уже много наделали.
* Мы еще так будем жить, что нам внуки и правнуки завидовать будут.
* Знаю, что можно, и знаю опять, как можно. А зачастую и как нужно.
* Всем давать — давалка сломается.
* Нельзя, извините за выражение, все время врастопырку.
* Кто говорит, что правительство сидит на мешке с деньгами? Мы мужики и знаем, на чем сидим.
* Меня всю жизнь пытаются задвинуть. Задвигал только таких пока еще нет.
* По-моему, у нас сейчас все с протянутыми руками. Главное, чтобы что-то другое не протянули.
* Много говорить не буду, а то опять чего-нибудь скажу.
Что-то много стало таких желающих что-то возбуждать! Пусть возбуждаются!
* Мы никуда не вступаем. Да нам и нельзя вступать. Как начнем вступать, так обязательно на что-нибудь наступим.
* Чем они там будут отдавать, неважно: они что, пахнут?
* Многие спорят, где оно лучше, снизу или сверху, по мне — снизу, так оно даже спокойнее.
* Вы все имели? Встаньте, кто все имел!
* Сейчас любой повод — сразу «кремлевская рука». Что вы к этим рукам привязались?
* Я не рисую, не могу рисовать. А если нарисую, то мало не покажется!
* Все имеем, а жить не можем. Все нас тянет на эксперименты!
Красивых женщин я успеваю только заметить, и ничего больше.
* Я еще от прошлых выборов не отошел, меня еще подташнивает.
* У меня приблизительно два сына.
* Вы думаете, нам далеко легко? Нам далеко не легко!
* В харизме надо родиться.
* Как кто-то сказал, аппетит приходит во время беды.
* Экономике нужен кислород. Как раз наоборот. Это не кислород. Один раз дыхнешь, а потом только останется дрыгнуть. Ногами.
* Есть еще время сохранить лицо. Потом придется сохранять другие части тела.
* Я господина Буша-младшего лично не знаю, но вот с отцом его, господином Бушем-старшим, я знаком и жену его, господину Буш, тоже знаю.
* Наш президент — он уже, по-моему, лет пять или десять денег в глаза не видел. Он даже не знает, какие у нас деньги.
* Если я еврей — чего я буду стесняться! Я, правда, не еврей.
Мы выполнили все пункты: от А до Б.
* На любом языке я умею говорить со всеми, но этим инструментом я стараюсь не пользоваться.
* Учителя и врачи тоже хотят есть. Практически каждый день!
* Надо делать то, что нужно нашим людям, а не то, чем мы здесь занимаемся.
* Вас хоть на попа ставь или в другую позицию — все равно толку нет!
* Никак еще не могу это для себя понять. Где я? Куда я попал?
* То у них я миллиардер, теперь меня снизили до миллионера. За что? Понять не могу.
* Нас никто не может упрекнуть в том, что у нас хорошие помыслы.
* Не надо сразу требовать невозможного, чтобы все говорили и писали.
Говорить надо или хорошо говорить, а плохо я не хочу.
* Народ пожил — и будет.
* Что я буду втемную лезть? Я еще от светлого не отошел.
* В России меня никем не запугать — ни козлом, ни козленком. Я не из пугливых. А если кто-то попытается, так сразу в зубы получит. И как следует. Уж это я умею делать — я здесь профессионал.
* Здесь вам не тут!
* Говорят, наш спутник без дела висит. У нас много чего висит без дела, а должно работать!
* В одном нас никто не может упрекнуть, это в том, что мы россиянам не лгали, мы ничего не обещали.
* Были у нас и бюджеты реальные, но мы все равно их с треском проваливали.
* Лучше водки хуже нет.
* Россия — это континент. А причем здесь Китай? Китай — это не континент.
* Ну и что, что я обещал, я же не сделал.
Как Черномырдин стал влиятельным политиком: краткая биография.
Виктор Черномырдин родился 9 апреля 1938 года в селе Черный Отрог в Оренбургской области, в многодетной семье. Он окончил Орское техническое училище № 1 и начал карьеру на «Орскнефтезаводе», прошел путь от слесаря до начальника нефтеперерабатывающей установки. Черномырдин служил аэродромным техником ВВС в городе Спасск-Дальний Приморского края и в поселке Домбаровка Оренбургской области.
О государственной работе Черномырдин не думал, и позже вспоминал, что хотел остаться производственником. Но партийная работа была необходимой ступенькой для дальнейшего роста. Так он попал в Орский городской комитет КПСС.
В 1970-е годы Виктор Черномырдин работал в Москве в отделе тяжелой промышленности ЦК КПСС. В 1982 году его назначили замминистра газовой промышленности СССР, через три года — министром. Тогда он познакомился с Борисом Ельциным, в то время первым секретарем Свердловского обкома КПСС.
Во время работы Черномырдин основал государственный концерн «Газпром» и с 1989 по 1992 год был его первым руководителем.
В 1992 году Съезд народных депутатов утвердил кандидатуру Виктора Черномырдина на должность председателя правительства России. Его правление пришлось на переходный период после распада Советского Союза, поэтому необходимо было заниматься и экономическими реформами, и стабилизацией топливно-энергетического комплекса, и настроениями в обществе. Именно в это время он произнес большинство афоризмов, которые сейчас известны.
Пост Черномырдин занимал шесть лет, в 1998 году его правительство было отправлено в отставку. После ухода с поста премьера он стал спецпредставителем президента по вопросам СНГ, а в 2001 году был назначен послом России на Украине. В 2009 году правительство Украины предупредило Виктора Черномырдина о риске быть объявленным персоной нон-грата из-за недипломатичных высказываний, на что посол отреагировал: «Напугали бабу туфлями с высоким каблуком».
С этого поста Черномырдин ушел в 2009 году.
3 ноября 2010 года политик скончался в результате инфаркта миокарда на фоне онкологического заболевания. Ему было 72 года.