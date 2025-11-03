Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самые известные и смешные афоризмы Виктора Черномырдина о политике, экономике и общественной жизни

Пятнадцать лет назад, 3 ноября 2010 года, ушел из жизни известный государственный деятель Виктор Черномырдин. В российской системе власти он занимал разные должности — был председателем правительства РФ, исполняющим обязанности президента, послом России на Украине. Но особенно он запомнился россиянам своими искрометными фразами. «Газета.Ru» собрала самые запоминающиеся высказывания политика, которые ушли в народ и используются до сих пор.

Источник: Газета.Ру

Пятнадцать лет назад, 3 ноября 2010 года, ушел из жизни известный государственный деятель Виктор Черномырдин. В российской системе власти он занимал разные должности — был председателем правительства РФ, исполняющим обязанности президента, послом России на Украине. Но особенно он запомнился россиянам своими искрометными фразами. «Газета.Ru» собрала самые запоминающиеся высказывания политика, которые ушли в народ и используются до сих пор.

Что такое «черномырдинки».

Высказывания Виктора Черномырдина, ставшие афоризмами, в народе прозвали «черномырдинками». С именем государственного деятеля сейчас связывают «новояз» в политике. Руководители советской закалки общались с гражданами и журналистами в основном клишированными фразами и канцеляризмами, поэтому речевые обороты Черномырдина звучали свежо и нетривиально. А что он имел в виду, мог понять любой житель России. Виктора Черномырдина прозвали «народным политиком», ведь он мог выразиться остроумно и точно, хотя порой и косноязычно или слишком смело для публичного человека.

Иногда цитаты Черномырдина приписывают другим политикам, и наоборот. Одним из самых известных является выражение ~ «Хотели как лучше, а получилось как всегда»~. Черномырдин произнес его 6 августа 1993 года, комментируя денежную реформу. Но некоторые специалисты считают, что родоначальником крылатой фразы был вовсе не премьер-министр.

По версии авторов книги «Архив русской финансово-банковской революции», эти слова первым произнес экс-председатель правительства СССР Валентин Павлов. Согласно другой теории, фраза появилась в «Дневниках разных лет» П. А. Кропоткина, где революционер такими словами характеризовал отношения государства и общества. Некоторые приписывают известную цитату лидеру Польской объединенной рабочей партии Эдварду Гереку. А поклонники журнала «Советский экран» утверждают, что в конце 1980-х годов такой подзаголовок был у статьи режиссера Михаила Левитина. Кем бы ни был настоящий автор цитаты, в обиходе россиян она уже давно прижилась и ассоциируется именно с Черномырдиным.

Сам Виктор Степанович признавал, что не всегда говорит складно. «Ну и что? Зато доходчиво. Сказал — и сразу все понимают. Ну это мой, может быть, стиль. Может, я не хочу сказать, что самый правильный, но очень понятный и доходчивый. А это нужно сейчас», — утверждал он.

60 ярких цитат Виктора Черномырдина.

* Нам нужен рынок, а не базар!

* Когда трудно, мы всегда протянем то, что надо.

* Хотят нас разозлить? Не надо, не будите в нас зверя!

* Мы не можем идти вперед с головой, повернутой назад или вбок. Не получится!

* Джентльмены дважды не договариваются.

* Курс, он у нас один — правильный.

* Ну кто меня может заменить? Убью сразу.

* Нам никто не мешает перевыполнить наши законы.

* Правительство — это не тот орган, где, как говорят, можно только языком.

У кого руки чешутся? У кого чешутся — чешите в другом месте!

* Надо контролировать, кому давать, а кому не давать. Почему мы вдруг решили, что каждый может иметь?

* Мы продолжаем то, что мы уже много наделали.

* Мы еще так будем жить, что нам внуки и правнуки завидовать будут.

* Знаю, что можно, и знаю опять, как можно. А зачастую и как нужно.

* Всем давать — давалка сломается.

* Нельзя, извините за выражение, все время врастопырку.

* Кто говорит, что правительство сидит на мешке с деньгами? Мы мужики и знаем, на чем сидим.

* Меня всю жизнь пытаются задвинуть. Задвигал только таких пока еще нет.

* По-моему, у нас сейчас все с протянутыми руками. Главное, чтобы что-то другое не протянули.

* Много говорить не буду, а то опять чего-нибудь скажу.

Что-то много стало таких желающих что-то возбуждать! Пусть возбуждаются!

* Мы никуда не вступаем. Да нам и нельзя вступать. Как начнем вступать, так обязательно на что-нибудь наступим.

* Чем они там будут отдавать, неважно: они что, пахнут?

* Многие спорят, где оно лучше, снизу или сверху, по мне — снизу, так оно даже спокойнее.

* Вы все имели? Встаньте, кто все имел!

* Сейчас любой повод — сразу «кремлевская рука». Что вы к этим рукам привязались?

* Я не рисую, не могу рисовать. А если нарисую, то мало не покажется!

* Все имеем, а жить не можем. Все нас тянет на эксперименты!

Красивых женщин я успеваю только заметить, и ничего больше.

* Я еще от прошлых выборов не отошел, меня еще подташнивает.

* У меня приблизительно два сына.

* Вы думаете, нам далеко легко? Нам далеко не легко!

* В харизме надо родиться.

* Как кто-то сказал, аппетит приходит во время беды.

* Экономике нужен кислород. Как раз наоборот. Это не кислород. Один раз дыхнешь, а потом только останется дрыгнуть. Ногами.

* Есть еще время сохранить лицо. Потом придется сохранять другие части тела.

* Я господина Буша-младшего лично не знаю, но вот с отцом его, господином Бушем-старшим, я знаком и жену его, господину Буш, тоже знаю.

* Наш президент — он уже, по-моему, лет пять или десять денег в глаза не видел. Он даже не знает, какие у нас деньги.

* Если я еврей — чего я буду стесняться! Я, правда, не еврей.

Мы выполнили все пункты: от А до Б.

* На любом языке я умею говорить со всеми, но этим инструментом я стараюсь не пользоваться.

* Учителя и врачи тоже хотят есть. Практически каждый день!

* Надо делать то, что нужно нашим людям, а не то, чем мы здесь занимаемся.

* Вас хоть на попа ставь или в другую позицию — все равно толку нет!

* Никак еще не могу это для себя понять. Где я? Куда я попал?

* То у них я миллиардер, теперь меня снизили до миллионера. За что? Понять не могу.

* Нас никто не может упрекнуть в том, что у нас хорошие помыслы.

* Не надо сразу требовать невозможного, чтобы все говорили и писали.

Говорить надо или хорошо говорить, а плохо я не хочу.

* Народ пожил — и будет.

* Что я буду втемную лезть? Я еще от светлого не отошел.

* В России меня никем не запугать — ни козлом, ни козленком. Я не из пугливых. А если кто-то попытается, так сразу в зубы получит. И как следует. Уж это я умею делать — я здесь профессионал.

* Здесь вам не тут!

* Говорят, наш спутник без дела висит. У нас много чего висит без дела, а должно работать!

* В одном нас никто не может упрекнуть, это в том, что мы россиянам не лгали, мы ничего не обещали.

* Были у нас и бюджеты реальные, но мы все равно их с треском проваливали.

* Лучше водки хуже нет.

* Россия — это континент. А причем здесь Китай? Китай — это не континент.

* Ну и что, что я обещал, я же не сделал.

Как Черномырдин стал влиятельным политиком: краткая биография.

Виктор Черномырдин родился 9 апреля 1938 года в селе Черный Отрог в Оренбургской области, в многодетной семье. Он окончил Орское техническое училище № 1 и начал карьеру на «Орскнефтезаводе», прошел путь от слесаря до начальника нефтеперерабатывающей установки. Черномырдин служил аэродромным техником ВВС в городе Спасск-Дальний Приморского края и в поселке Домбаровка Оренбургской области.

О государственной работе Черномырдин не думал, и позже вспоминал, что хотел остаться производственником. Но партийная работа была необходимой ступенькой для дальнейшего роста. Так он попал в Орский городской комитет КПСС.

В 1970-е годы Виктор Черномырдин работал в Москве в отделе тяжелой промышленности ЦК КПСС. В 1982 году его назначили замминистра газовой промышленности СССР, через три года — министром. Тогда он познакомился с Борисом Ельциным, в то время первым секретарем Свердловского обкома КПСС.

Во время работы Черномырдин основал государственный концерн «Газпром» и с 1989 по 1992 год был его первым руководителем.

В 1992 году Съезд народных депутатов утвердил кандидатуру Виктора Черномырдина на должность председателя правительства России. Его правление пришлось на переходный период после распада Советского Союза, поэтому необходимо было заниматься и экономическими реформами, и стабилизацией топливно-энергетического комплекса, и настроениями в обществе. Именно в это время он произнес большинство афоризмов, которые сейчас известны.

Пост Черномырдин занимал шесть лет, в 1998 году его правительство было отправлено в отставку. После ухода с поста премьера он стал спецпредставителем президента по вопросам СНГ, а в 2001 году был назначен послом России на Украине. В 2009 году правительство Украины предупредило Виктора Черномырдина о риске быть объявленным персоной нон-грата из-за недипломатичных высказываний, на что посол отреагировал: «Напугали бабу туфлями с высоким каблуком».

С этого поста Черномырдин ушел в 2009 году.

3 ноября 2010 года политик скончался в результате инфаркта миокарда на фоне онкологического заболевания. Ему было 72 года.

Узнать больше по теме
Борис Ельцин: биография первого президента России
В новейшей истории России Борис Ельцин — одна из ключевых фигур. С его именем связаны распад Советского Союза и образование СНГ, августовский путч, кризис, лихие 90-е, а также переход к рыночной экономике. Биография этого политика наполнена яркими событиями: собрали главные.
Читать дальше