Силы ПВО сбили 64 украинских беспилотника над регионами России за ночь

Над Ростовской и Саратовской областями сбили по 29 дронов ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Министерство обороны России сообщило об успешном отражении масштабной ночной атаки украинских беспилотников. По данным военного ведомства, в ночь на 3 ноября силами противовоздушной обороны было нейтрализовано 64 дронов.

Как уточнили в Минобороны, перехват летательных аппаратов производился с одиннадцати часов вечера 2 ноября до семи утра следующего дня. Основной удар пришелся на Ростовскую и Саратовскую области, где было сбито по 29 единиц техники. Еще четыре беспилотника ликвидировали в небе над Волгоградской областью. По одному дрону уничтожили при подлете к Белгородской области и Ставропольскому краю.

Ведомство отметило, что все перехваченные объекты являлись беспилотниками самолетного типа.

Накануне система ПВО также демонстрировала высокую эффективность. Сообщается, что за пять часов, с трех до восьми вечера, было уничтожено 22 воздушных цели, принадлежащих Вооруженным силам Украины.