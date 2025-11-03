ЕС нарастил закупки российских сладостей

Детализация показывает, что в период с января по август включительно, сладости, поступившие из России в ЕС, оценивались в 13,5 миллиона долларов, что на 6% превысило показатели аналогичного периода прошлого года. В частности, европейские страны закупили шоколада и изделий на его основе на сумму 6,9 миллиона долларов (рост на 5%), хлебобулочных изделий — на 4,6 миллиона (увеличение на 8%), а также сахарных сладостей — на 2 миллиона (прирост на 5%).