Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что сокращение поставок в Германию российского газа привело страну к деиндустриализации.
Комментируя результаты исследования института экономики Германии (IW) на своей странице в соцсети X*, он подчеркнул, что сокращение поставок более дешевого российского газа стало ключевым фактором деиндустриализации Германии.
Напомним, согласно исследованию, 41% компаний в сфере промышленности в Германии планируют сократить в 2026 году штат сотрудников, и только 15% компаний намерены увеличить количество работников.
Ранее сообщалось, что в автомобильной промышленности Германии могут сократить около 200 тысяч рабочих мест.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.