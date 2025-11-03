Ричмонд
Дмитриев: сокращение поставок газа из РФ привело ФРГ к деиндустриализации

Глава РФПИ связал деиндустриализацию Германии с сокращением поставок в страну российского газа.

Источник: Аргументы и факты

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что сокращение поставок в Германию российского газа привело страну к деиндустриализации.

Комментируя результаты исследования института экономики Германии (IW) на своей странице в соцсети X*, он подчеркнул, что сокращение поставок более дешевого российского газа стало ключевым фактором деиндустриализации Германии.

Напомним, согласно исследованию, 41% компаний в сфере промышленности в Германии планируют сократить в 2026 году штат сотрудников, и только 15% компаний намерены увеличить количество работников.

Ранее сообщалось, что в автомобильной промышленности Германии могут сократить около 200 тысяч рабочих мест.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
