ГПК Беларуси сказал про литовские сим-карты во всех задержанных метеозондах. Подробности в эфире телеканала СТВ озвучил начальник управления предварительного расследования и правового обеспечения оперативной деятельности Государственного пограничного комитета Николай Борейко.
— Мы отмечаем, что во всех случаях задержания и выявления и беспилотных летательных аппаратов, и метеозондов они были оборудованы GPS-трекерами либо другими специальными приборами, — отметил Николай Борейко.
Он добавил, что во всех были литовские сим-карты. По словам начальника управления предварительного расследования и правового обеспечения, это еще раз указывает на то, что в данной деятельности в первую очередь заинтересованы те, кто проживает на территории Литвы и в целом стран ЕС, кому выгодно из Беларуси получать товары для последующей реализации в своих странах.
Ранее Госпогранкомитет Беларуси раскрыл случаи выявления нарушений с метеозондами на границе.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, кто перебрасывал из Беларуси в Литву сигареты на метеозондах: «Наладили этот бизнес».
Кроме того, Литва закрыла два пункта пропуска на границе с Беларусью до 30 ноября.