Над пятью регионами России за ночь сбили 64 дрона. Военная операция, день 1349-й

08:33 Трамп намерен решить конфликт на Украине за пару месяцев, он уверен, что способен этого добиться.
08:26 Три страны ЕС — Италия, Франция и Бельгия — отказались поддержать предложение об использовании российских замороженных активов для финансирования Украины, пишет итальянская газета Corriere della Sera.
08:20 Из Суджи вывезли тела 300 жителей, погибших от рук украинских военнослужащих. Останки передали родственникам, сообщил РИА Новости сотрудник военно-следственных органов СК Александр Глухарев.
08:13 ❗️Президент США Дональд Трамп в эфире CBS News обозначил, что не будет передавать Украине ракеты Tomahawk.
08:03 ⚡️По данным Минобороны, ночью средства ПВО уничтожили 64 украинских беспилотника: 29 над Ростовской областью, 29 над Саратовской, четыре над Волгоградской, один над Белгородской и один над Ставропольским краем.
08:00 «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию событий, которые произошли за 1349-й день военной операции на Украине.