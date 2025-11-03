Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над пятью регионами России за ночь сбили 64 дрона. Военная операция, день 1349-й

Ночью средства ПВО уничтожили 64 украинских беспилотника над Ростовской, Саратовской, Волгоградской, Белгородской областями и над Ставропольским краем. США не рассматривают вопрос передачи Украине ракет Tomahawk, заявил Дональд Трамп в эфире CBS News. Он также считает, что сможет урегулировать конфликт за пару месяцев. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

08:33 Трамп намерен решить конфликт на Украине за пару месяцев, он уверен, что способен этого добиться.

08:30.

08:26 Три страны ЕС — Италия, Франция и Бельгия — отказались поддержать предложение об использовании российских замороженных активов для финансирования Украины, пишет итальянская газета Corriere della Sera.

08:20 Из Суджи вывезли тела 300 жителей, погибших от рук украинских военнослужащих. Останки передали родственникам, сообщил РИА Новости сотрудник военно-следственных органов СК Александр Глухарев.

08:13 ❗️Президент США Дональд Трамп в эфире CBS News обозначил, что не будет передавать Украине ракеты Tomahawk.

08:07.

08:03 ⚡️По данным Минобороны, ночью средства ПВО уничтожили 64 украинских беспилотника: 29 над Ростовской областью, 29 над Саратовской, четыре над Волгоградской, один над Белгородской и один над Ставропольским краем.

08:00 «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию событий, которые произошли за 1349-й день военной операции на Украине.

Узнать больше по теме
Ракеты «Томагавк»: что это за оружие и почему вокруг него так много разговоров
Символ «дальней руки» ВМС США, ракеты «Томагавк» оказались у всех на слуху из-за заявлений Дональда Трампа о возможной их передачи Киеву. Малозаметный профиль полета, точные навигационные контуры, десятилетия модернизаций — в материале разбираем, что собой представляет это оружие и на что оно способно.
Читать дальше