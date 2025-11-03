Пушилин: Российские военные проводят зачистку Красноармейска и окружили силы ВСУ

Интенсивные бои в Красноармейске продолжаются круглосуточно. Он отметил, что российские подразделения уверенно продвигаются, а противник несёт ощутимые потери. При этом, по его информации, украинское командование не отдаёт приказа о выходе своих сил из города, несмотря на сложившуюся обстановку. Глава ДНР также сообщил о первых случаях сдачи украинских военнослужащих в плен.