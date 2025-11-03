Ричмонд
Пушилин: Российские военные проводят зачистку Красноармейска и окружили силы ВСУ

Российские бойцы ведут зачистку Красноармейска, а украинские подразделения пытаются вырваться из окружения. Об этом в своём видеообращении в Telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Источник: Life.ru

Глава ДНР Денис Пушилин о зачистке ВС РФ в Красноармейске. Видео © Telegram / Пушилин Д. В.

«Наши бойцы ведут зачистку и перемалывают противника, а противник, судя по всему, концентрируется не на удержании каких-то позиций, а в большей степени на том, чтобы деблокироваться и иметь возможность выйти из окружения», — сказал Пушилин.

Интенсивные бои в Красноармейске продолжаются круглосуточно. Он отметил, что российские подразделения уверенно продвигаются, а противник несёт ощутимые потери. При этом, по его информации, украинское командование не отдаёт приказа о выходе своих сил из города, несмотря на сложившуюся обстановку. Глава ДНР также сообщил о первых случаях сдачи украинских военнослужащих в плен.

Ранее сообщалось, что российские подразделения отразили девять попыток украинских сил прорваться из окружения в районе Красноармейска в ДНР. Атаки предпринимались с северного и северо-западного направлений.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

